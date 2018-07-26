Репортера CNN выгнали из Белого дома за "неуместные" вопросы Трампу

СЕГОДНЯ 14:25 2018-07-26T14:25:56+03:00

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В Белом доме объявили, что больше не желают видеть на официальных брифингах и подходах к прессе президента США Дональда Трампа репортера телеканала CNN Кейтлан Коллинс. Мало того, журналиста буквально выпроводили с недавней пресс-конференции с участием американского лидера. В администрации это объяснили тем, что журналистка ведет себя «неэтично и задает неуместные вопросы".

Поводом для такой меры в отношении репортера стало поведение девушки во время недавней встречи Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Корреспондент поинтересовалась, считает ли глава Белого дома своего бывшего адвоката, который записал один из их разговоров, предателем.

Также корреспондента CNN волновало, почему президент России Владимир Путин до сих пор не побывал с визитом в Соединенных Штатах, намекая на то, что российский лидер считает выше своего достоинства принимать подобное предложение от своего американского коллеги, пишет сайт argumenti.ru.

В Белом доме сочли поведение Коллинс не подобающим своему статусу журналиста.

В ответ на запрет, в СNN уже заявили, что такое поведение администрации президента США является травлей открытой и свободной прессы, сообщает сайт телеканала «360».

Напомним, Дональд Трамп неоднократно называл CNN - «фейк-ньюс», за чрезмерную критику в отношении него со стороны репортеров телеканала.