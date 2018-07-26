Gazeta Express сообщила о договоренности Путина и Трампа по Косово

СЕГОДНЯ 19:37 2018-07-26T19:38:06+03:00

Стало известно, что президент США разошелся во взглядах со своими предшественниками по данному вопросу

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время состоявшихся в Хельсинки переговоров затронули затянувшийся на десятилетие вопрос независимости Косово.

Сообщается, что глава Белого дома допустил передачу отдельных земель частично признанного государства во владение Сербии в обмен на признание независимости региона.

"Существует вероятность, что начнется обсуждение обмена территориями. Но в конце всей этой драмы Косово, а точнее то, что от него останется, можно будет считать провинцией Албании", - передает Gazeta Express со ссылкой на дипломатические источники.

Стоит отметить, что другие президенты США выступали за нерушимость границ Косово. Издание предполагает, что такие изменения связаны с приходом Джона Болтона на пост советника главы государства по национальной безопасности. Он был известен своими антикосовскими взглядами еще во времена работы представителем Соединенных Штатов в ООН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент Приштина полна решимости приступить к решению сербского вопроса. Так, два месяца назад косовские войска прошли военно-полицейские учения "Серебряная сабля" совместно с американцами.