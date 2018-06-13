Косово готовит силовое решение «сербского вопроса»

СЕГОДНЯ 18:04 2018-06-13T18:05:16+03:00

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В этом году исполнилось десять лет окончательному расчленению бывшей Югославии. Тогда от Сербии откололась юго-восточная провинция — Косово, населённая в основном этническими албанцами. Провозглашая «независимость» под аплодисменты Брюсселя и Вашингтона, власти Приштины даже для виду не стали проводить какой-нибудь референдум. Просто отделились в одностороннем порядке. Возможно, потому, что на реальном голосовании итог вышел бы не столь триумфальным. Ведь до сих пор, несмотря на изгнание сербов из Косово, те составляют около 10% населения, компактно проживая в нескольких районах (по большей части на границе с Сербией).

И вновь оцените двуличие «атлантических партнёров». Приштине вводить свои законы и откалываться от Белграда можно сколько угодно. А вот сербам на севере края отделиться (или хотя бы создать национально-культурную автономию) — никак нельзя. «Границы должны быть нерушимы!» — на голубом глазу заявляет только что расчленивший Югославию Запад. Впрочем, православные жители смогли организовать подобие самоуправления и косовских силовиков в свои анклавы не пускают.

Но сейчас Приштина полна решимости приступить к «окончательному решению сербского вопроса». Полноценная государственность здесь за 10 лет не сложилась, а вслед за экономическим кризисом разгорается политический. Премьер-министр Рамуш Харадинай мечтает отлучить от власти своего противника, президента Хашима Тачи, объявить внеочередные парламентские выборы ближе к осени и взять все бразды в одни руки. Параллельно сплотив общество «маленькой победоносной войной» против «внутреннего врага» в лице косовских сербов. Благо, силовой ресурс есть. Два месяца назад совместно с американцами прошли военно-полицейские учения «Серебряная сабля». Иностранные офицеры продолжают тренировать бойцов косовской армии. И зарывать «Серебряную саблю» в землю Харадинай явно не собирается, надеясь на поддержку «атлантических партнеров».

— «Независимое Косово» — проект США. В середине нулевых он казался легко осуществимым. Этот вопрос хотели даже протащить через Совет Безопасности ООН, однако Россия и Китай воспротивились. Москва предупреждала, что если признать суверенность края, начнётся «цепная реакция». Но нас никто не слушал, — говорит доктор исторических наук, балканист Елена Гуськова. — К сожалению, косовские албанцы не готовы идти на диалог и верят только в силу оружия. В течение 18 лет они убивали сербских лидеров и уничтожали их памятники культуры. При наличии армии, занять Северное Косово они вполне могут. И тут ключевой вопрос — реакция Сербии. Если та пойдёт на компромисс и согласится сдать соотечественников в обмен на призрачное «приближение к ЕС», то Россия вмешиваться не будет. Но пока Белград признавать независимость (и любые другие действия) Приштины отказывается, и такой же позиции придерживается Москва. Гражданской войны в крае ещё можно избежать, — полагает Гуськова.

Так что вопрос лишь в одном — действительно ли на дворе 2008 год, когда Запад руками местных радикалов творил на периферии Европы всё, что хотел?