2018-07-27T09:28:56+03:00
Происшествия

В Казахстане арестовали третьего подозреваемого по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена

Еще одного фигуранта задержали за недонесение о преступлении [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Казахстанский фигурист Денис ТенКазахстанский фигурист Денис ТенФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 июля, стало известно об аресте третьего подозреваемого по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Как подчеркнул заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, третий фигурант обвиняется в недонесении о преступлении. При этом фамилию задержанного он не уточнил.

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. <...> Судом санкционирован их арест», - приводит слова Ахметжанова агентство Казинформ.

Стоит отметить, что ранее по делу об убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 были задержаны 24-летний Нуралы Киясов из Жамбылской области республики и 23-летний Арман Кудайбергенов из Кызылординской области.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты. В медучреждение фигурист попал после конфликта с грабителями. Как уточнялось, молодой человек попытался помешать преступникам снять боковые зеркала со своего внедорожника, а в ходе возникшей потасовки получил серьезное ножевое ранение.

Денис Тен. Чемпионат мира по фигурному катанию 2013 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча глав МИД и Минобороны Японии и России пройдет 31 июля в Москве
В России предложили лицензировать водителей такси
Американские СМИ сообщили о связи Бутиной с наследником клана Рокфеллеров
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение в США останков американских военных
Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению между ЕС и США
Гройсман призвал Украину не «преклонять голову и колено» перед Россией
Трамп: США много лет находятся в состоянии торговой войны
Власти Москвы снесут съемочную площадку «Дома-2»
Погода в Москве на 27 июля 2018 года: ожидается жара до +29 градусов
Bloomberg сообщил о связи Бутиной с наследником семьи Рокфеллер
КНДР передала США останки погибших американских солдат
Главный редактор Forbes в РФ ушел со своего поста
Китай запланировал первые тестовые стрельбы из С-400
Кока-кола подорожает из-за пошлин Трампа на сталь и алюминий
Генсек ООН пожаловался на нехватку денег в организации
В Лондоне произошла перестрелка с участием полиции
Четыре человека погибли в ДТП В Подмосковье
В Анкаре ответили Трампу на угрозы ввести санкции против Турции
Акции Facebook на бирже упали на 19% после квартального отчета компании
Бутину в тюрьме плохо кормят и не выводят на прогулки
МВД Греции: причиной пожаров в стране могли стать поджоги
Трамп-младший и его супруга урегулировали в суде опеку над их детьми
Юлия Скрипаль позвонила родственникам и рассказала о здоровье отца
Конгресс США планирует одобрить закон о новых санкциях против РФ
Путин встретился с Си Цзиньпином в Йоханнесбурге
Нацразведка США обвинила Россию в "изощренном" кибершпионаже