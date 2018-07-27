В Казахстане арестовали третьего подозреваемого по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена

СЕГОДНЯ 09:16 2018-07-27T09:28:56+03:00

Еще одного фигуранта задержали за недонесение о преступлении [видео]

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В пятницу, 27 июля, стало известно об аресте третьего подозреваемого по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Как подчеркнул заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов, третий фигурант обвиняется в недонесении о преступлении. При этом фамилию задержанного он не уточнил.

«Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц. <...> Судом санкционирован их арест», - приводит слова Ахметжанова агентство Казинформ.

Стоит отметить, что ранее по делу об убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 были задержаны 24-летний Нуралы Киясов из Жамбылской области республики и 23-летний Арман Кудайбергенов из Кызылординской области.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Денис Тен скончался 19 июля в одной из больниц Алма-Аты. В медучреждение фигурист попал после конфликта с грабителями. Как уточнялось, молодой человек попытался помешать преступникам снять боковые зеркала со своего внедорожника, а в ходе возникшей потасовки получил серьезное ножевое ранение.