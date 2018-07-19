Бронзового призера Олимпийских игр в Сочи убили из-за бокового стекла

СЕГОДНЯ 17:36 2018-07-19T17:57:49+03:00

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Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию-2013, чемпион VII зимних Азиатских игр, пятикратный чемпион Казахстана — это лишь краткий список титулов казахского фигуриста Дениса Тена. В июне ему исполнилось 25 лет. Это был его последний день рождения. Сегодня в шесть часов вечера по алматинскому времени он скончался в Центральной клинической больнице.

Сюда его привезли после того, как неизвестные исполосовали его ножом недалеко от дома. Днем, чуть после двух, фигурист заметил, что вокруг его «Лексуса» крутятся двое мужчин. Он вышел из дома и подошел к ним. Незнакомцы безуспешно пытались оторвать боковые окна его внедорожника. Заметив Дениса, они не стали убегать, а достали нож и напали на спортсмена. Они изрезали ему всю правую ногу. В 14.56 за ним выехала «скорая», в 15.23 привезли в больницу. Врачи сообщили, что у него «ножевое ранение верхней трети правого бедра и повреждение бедренных сосудов». Состояние Дениса оценивалось как «крайне тяжелое», он потерял три литра крови. Его отправили в реанимацию. В 17.59 врачи сообщили, что Денис Тен скоропостижно скончался.

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Заместитель главрача Центральной городской клинической больницы Ержан Куттыгожин выразил соболезнования родным и близким Тена.

- Денис был гордостью нации. Нашего героя привезли в клинику в состоянии клинической смерти, - сообщил Куттыгожин.

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Буквально за несколько минут до нападения Тен выложил в инстаграм свою последнюю историю. Он вместе с друзьями отдыхал в ресторане "ButottoGO". А через несколько часов его безжалостно убили.

На поиски убийц Дениса Тена поднят весь личный состав ДВД Алматы.

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