2018-07-19T17:57:49+03:00
Происшествия

Бронзового призера Олимпийских игр в Сочи убили из-за бокового стекла

Фигурист Денис Тен застал воров врасплох, а они исполосовали его ножом [видео]
Платон СОЗОНТОВ
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Призер Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен скончался после нападения грабителейПризер Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен скончался после нападения грабителейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию-2013, чемпион VII зимних Азиатских игр, пятикратный чемпион Казахстана — это лишь краткий список титулов казахского фигуриста Дениса Тена. В июне ему исполнилось 25 лет. Это был его последний день рождения. Сегодня в шесть часов вечера по алматинскому времени он скончался в Центральной клинической больнице.

tenis_dentenis_den
Спасибо, Алматы!
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Сюда его привезли после того, как неизвестные исполосовали его ножом недалеко от дома. Днем, чуть после двух, фигурист заметил, что вокруг его «Лексуса» крутятся двое мужчин. Он вышел из дома и подошел к ним. Незнакомцы безуспешно пытались оторвать боковые окна его внедорожника. Заметив Дениса, они не стали убегать, а достали нож и напали на спортсмена. Они изрезали ему всю правую ногу. В 14.56 за ним выехала «скорая», в 15.23 привезли в больницу. Врачи сообщили, что у него «ножевое ранение верхней трети правого бедра и повреждение бедренных сосудов». Состояние Дениса оценивалось как «крайне тяжелое», он потерял три литра крови. Его отправили в реанимацию. В 17.59 врачи сообщили, что Денис Тен скоропостижно скончался.

tenis_dentenis_den
Вот и подошёл к концу наш благотворительный Мастер-Класс
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Заместитель главрача Центральной городской клинической больницы Ержан Куттыгожин выразил соболезнования родным и близким Тена.

- Денис был гордостью нации. Нашего героя привезли в клинику в состоянии клинической смерти, - сообщил Куттыгожин.

tenis_dentenis_den
Сходил с девчонками в BurritoGO. Мне понравилось.
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Буквально за несколько минут до нападения Тен выложил в инстаграм свою последнюю историю. Он вместе с друзьями отдыхал в ресторане "ButottoGO". А через несколько часов его безжалостно убили.

На поиски убийц Дениса Тена поднят весь личный состав ДВД Алматы.

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Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи 25-летний фигурист Денис Тен умер в родном городе Алма-Ате после получения ножевого ранения. (подробности)

Денис Тен. Чемпионат мира по фигурному катанию 2013 года.

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