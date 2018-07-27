2018-07-27T15:59:27+03:00
Политика

Страны БРИКС назвали неприятие санкций основным пунктом итоговой декларации

Также лидеры пяти страны выступили против гонки вооружений в космосе и применении силы в нарушение устава ООН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в ЮАРПрезидент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в ЮАРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Одним из главных пунктов итоговой декларации юбилейного саммита БРИКС в Йоханнесбурге стало неприятие экономических санкций и других подобных мер давления. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пресс-конференции в ЮАР.

"Утверждена Декларация Йоханнесбурга, основной смысл этого документа заключается в неприятии экономических санкций и применении силы в нарушение устава ООН, в недопущении гонки вооружений в космосе, поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что лидеры четырех других стран блока (Китая, Бразилия, ЮАР и Индия) также поддержали предложение российской стороны об оказании более активной гуманитарной поддержке Сирии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Йоханнесбургской декларации подводятся итоги совместной деятельности БРИКС за год председательства Южно-африканской республики и за прошедшее десятилетие, в целом.

Путин об итогах саммита БРИКС.Пресс-конференция Владимира Путина в Йоханнесбурге

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24