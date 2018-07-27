Страны БРИКС назвали неприятие санкций основным пунктом итоговой декларации
Одним из главных пунктов итоговой декларации юбилейного саммита БРИКС в Йоханнесбурге стало неприятие экономических санкций и других подобных мер давления. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пресс-конференции в ЮАР.
"Утверждена Декларация Йоханнесбурга, основной смысл этого документа заключается в неприятии экономических санкций и применении силы в нарушение устава ООН, в недопущении гонки вооружений в космосе, поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что лидеры четырех других стран блока (Китая, Бразилия, ЮАР и Индия) также поддержали предложение российской стороны об оказании более активной гуманитарной поддержке Сирии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Йоханнесбургской декларации подводятся итоги совместной деятельности БРИКС за год председательства Южно-африканской республики и за прошедшее десятилетие, в целом.
Путин об итогах саммита БРИКС.Пресс-конференция Владимира Путина в Йоханнесбурге