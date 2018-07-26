2018-07-26T17:07:17+03:00
В мире

По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге подписана итоговая декларация

В документе изложены согласованные подходы к дальнейшему развитию организации
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Йоханнесбурге проходит десятый саммит БРИКСВ Йоханнесбурге проходит десятый саммит БРИКСФото: REUTERS
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По итогам проведенного в Южно-Африканской республике 10-го саммита БРИКС, главы стран-членов объединения экономического сотрудничества (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) подписали Йоханнесбургскую декларацию.

Документ был подписан по итогам заседания глав государств БРИКС в расширенном составе в международном конференц-центре "Сэндтон".

Как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, в подписанной лидерами стран БРИКС декларации подведены итоги совместной деятельности объединения. Причем не только за год председательства ЮАР, но и за прошедшее десятилетие. Кроме того, в документе изложены необходимые согласованные подходы к дальнейшему развитию организации.

25-26 июля в деловой столице ЮАР Йоханнесбурге проходит юбилейный саммит стран-членов организации экономического сотрудничества БРИКС. В нем принимают участие главы России, Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики.

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