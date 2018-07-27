В центре Москвы совершено вооруженное нападение на полицейского

СЕГОДНЯ 18:35 2018-07-27T18:39:12+03:00

Сотрудник правоохранительных органов был доставлен в больницу с ножевыми ранениями в области груди [видео]

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В пятницу, 27 июля, неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудника столичного отделения полиции. В результате инцидента правоохранитель получил несколько ранений в область груди и был госпитализирован. Злоумышленнику же удалось скрыться.

Уточняется, что инцидент произошел около 15:00 мск по адресу 1-й Брестская улица, дом 33 недалеко от посольства Словакии в Москве. Видео нападения с камер наблюдения опубликовал сайт "Пятого канала"

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия", - сообщается на сайте ГСУ следственного управления по столице.

Опубликовано видео нападения на полицейского у посольства Словакии в Москве.Неизвестный мужчина нанес правоохранителю семь ножевых ранений.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Поиск злоумышленника продолжается.

По данным ТАСС, в городе был введен план "Перехват". Правоохранители ищут мужчину азиатской внешности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней еще одно нападение на полицейских было совершено в Казани. Патруль прибыл на вызов о шуме во дворе жилого дома. Однако хулиганы отказались расходиться по домам и попытались отнять у правоохранителей оружие.