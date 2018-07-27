Стоимость акций Twitter на торгах упала на 17%‍

СЕГОДНЯ 21:34 2018-07-27T21:34:36+03:00

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Акции компании Twitter подешевели на 20% на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 27 июля. При этом на данный момент снижение стоимости составляет только 17%. Соответственно одна акция компании оценивается примерно в 36 долларов.

Примечательно, что вплоть до пятничного падения цен социальная сеть на протяжении трех кварталов фиксировала значительное увеличение прибыли и рост стоимости ценных бумаг на 79%, сообщает в финансовом отчете Twitter.

Ситуация резко изменилась после того, как компания сообщила о потере 1 млн пользователей сайта. В руководстве соцсети пояснили, что такие снижение данного показателя вызвано массовым удалением фейковых и спам-аккаунтов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из-за этой чистки только американский лидер Дональд Трамп потерял около 300 тысяч подписчиков.

В Twitter подчеркнули, что считают борьбу с подозрительными аккаунтами и сокращение постов оскорбительного содержания более приоритетными целями, чем увеличение количества пользователей.