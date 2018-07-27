В ДНР назвали "фейковой" информацию о ранении Захарченко

СЕГОДНЯ 22:36 2018-07-27T22:36:13+03:00

Главе самопровозглашенной республики действительно понадобилась операция, но она была плановой

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Информация о новом ранении главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не соответствует действительности. Такое заявление сделали в администрации лидера ДНР.

Ранее издание "Ведомости Донбасса" сообщало о том, что Захарченко был ранен во время обстрела под Авдеевкой и теперь передвигается на костылях.

"Это фейковая информация. Глава перенёс плановую операцию, связанную с тяжёлым ранением в Дебальцево в 2015 году", — сообщили в администрации.

Там же рассказали, что Захарченко уже приступил к работе в полном объёме, передает РИА Новости.

Напомним, что глава Донецкой народной республики действительно был ранен, но в районе Дебальцево и в феврале 2015 года. Тогда верховный главнокомандующий перебегал одну из центральных улиц во время обстрела, и "заработал" пулю в лодыжку, передает сайт kp.ru.