2018-07-28T05:53:56+03:00
Политика

Эрдоган в сентябре планирует посетить Германию

Это будет его первый визит в страну в качестве президента
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В сентябре этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Германию с официальным визитом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным газеты, глава государства очень хочет встретиться на немецкой земле со своими соотечественниками.

Последний раз политик был в ФРГ в 2014 году, когда занимал пост премьер-министра. Так что это будет первая поездка Эрдогана в Берлин в качестве президента. Приглашение приехать турецкому лидеру озвучил в апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре.

Отметим, что в последние несколько лет отношения Германии и Турции стали напряженными. Как рассказывал сайт kp.ru, в прошлом году перед президентскими выборами в Турции власти ФРГ запретили главе турецкого минюста Бекиру Боздагу выступить перед диаспорой в немецком Гаггенау. Обращение Боздага должно было касаться референдума по поправкам в конституцию Турции.

После этого Эроган выступил с резкой критикой Берлина, заявив, что политика властей Германии в отношении Турции напоминает политику нацистов. В июле 2017 года в ФРГ заявили, что пересматривают экономическую политику в отношении Анкары, а также ужесточает рекомендации по поездкам своих граждан в Турцию. Позже эти меры были отменены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Нью-Йорка отменила тревогу в небоскребе Trump Tower
Более 150 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Джондари»
Трамп заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы
Полная чушь!: Пользователи сети активно обсуждают украинский учебник
Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
Юнкер признался, что поцелуй Трампа был для него сюрпризом
В Ереване суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Глава Эквадора не требовал выселить Ассанжа из посольства в Лондоне
Черногория предложит иностранцам гражданство в обмен на инвестиции
В ДНР назвали "фейковой" информацию о ранении Захарченко
Власти ФРГ заподозрили "русских хакеров" в кибератаке на телеканалы
"Неэффективно": Польша передумала возводить забор на границе с Россией
IAAF вновь продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики‍
Стоимость акций Twitter на торгах упала на 17%‍
Россия предостерегла США от стремления к военному доминированию в космосе
СК завершил расследование дела в отношении ивантеевского стрелка
ФСИН в течение месяца раскроет статистику по избиениям в колониях
Украинский омбудсмен предложила России провести обмен заключенными
Россия возобновила поставки говядины в Турцию
На Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения
Главред "АИФ" рассказал подробности пропажи журналиста Сергея Грачева