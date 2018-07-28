Эрдоган в сентябре планирует посетить Германию

СЕГОДНЯ 05:48 2018-07-28T05:53:56+03:00

Это будет его первый визит в страну в качестве президента

Изменить размер текста: A A

В сентябре этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Германию с официальным визитом. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным газеты, глава государства очень хочет встретиться на немецкой земле со своими соотечественниками.

Последний раз политик был в ФРГ в 2014 году, когда занимал пост премьер-министра. Так что это будет первая поездка Эрдогана в Берлин в качестве президента. Приглашение приехать турецкому лидеру озвучил в апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре.

Отметим, что в последние несколько лет отношения Германии и Турции стали напряженными. Как рассказывал сайт kp.ru, в прошлом году перед президентскими выборами в Турции власти ФРГ запретили главе турецкого минюста Бекиру Боздагу выступить перед диаспорой в немецком Гаггенау. Обращение Боздага должно было касаться референдума по поправкам в конституцию Турции.

После этого Эроган выступил с резкой критикой Берлина, заявив, что политика властей Германии в отношении Турции напоминает политику нацистов. В июле 2017 года в ФРГ заявили, что пересматривают экономическую политику в отношении Анкары, а также ужесточает рекомендации по поездкам своих граждан в Турцию. Позже эти меры были отменены.