Персонаж Кэрри Фишер появится в девятом эпизоде «Звездных войн»
Принцесса Лея Органа в исполнении Кэрри Фишер появится в девятом эпизоде «Звездных войн». Такая новость опубликована на официальном сайте франшизы.
«Мы безумно любили Кэрри Фишер. Нам в голову не приходило искать другую актрису на эту роль. Мы не собирались воссоздавать персонаж при помощи технологии CGI. Мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее роль Леи в девятом эпизоде, используя кадры, отснятые к седьмому эпизоду франшизы и не вошедшие в фильм», - пояснил режиссер Джей Джей Абрамс.
Новая часть киносаги выйдет в прокат в декабре 2019 года. В ней снялись Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Боега, Оскар Исаак, Лупита Нионго. К ним присоединятся и «ветераны» «Звездных войн» Марк Хэмилл, Энтони Дэниелс и Билли Ди Уильямс, который повторит свою роль Лэндо Калриссиана.
Напомним, сайт «КП» писал, что актриса и писательница Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни после перенесенного сердечного приступа.