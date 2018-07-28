Персонаж Кэрри Фишер появится в девятом эпизоде «Звездных войн»

СЕГОДНЯ 06:43 2018-07-28T07:29:11+03:00

Режиссер использовал в картине материал с участием актрисы, отснятый для седьмой части франшизы

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Принцесса Лея Органа в исполнении Кэрри Фишер появится в девятом эпизоде «Звездных войн». Такая новость опубликована на официальном сайте франшизы.

«Мы безумно любили Кэрри Фишер. Нам в голову не приходило искать другую актрису на эту роль. Мы не собирались воссоздавать персонаж при помощи технологии CGI. Мы нашли способ почтить наследие Кэрри и ее роль Леи в девятом эпизоде, используя кадры, отснятые к седьмому эпизоду франшизы и не вошедшие в фильм», - пояснил режиссер Джей Джей Абрамс.

Новая часть киносаги выйдет в прокат в декабре 2019 года. В ней снялись Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Боега, Оскар Исаак, Лупита Нионго. К ним присоединятся и «ветераны» «Звездных войн» Марк Хэмилл, Энтони Дэниелс и Билли Ди Уильямс, который повторит свою роль Лэндо Калриссиана.

Напомним, сайт «КП» писал, что актриса и писательница Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни после перенесенного сердечного приступа.