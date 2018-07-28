2018-07-28T07:14:55+03:00
Москва

Погода в Москве на 28 июля 2018 года: ожидается до 32 градусов тепла

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 28 июля 2018 года
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В Москве в субботу возможен небольшой дождьВ Москве в субботу возможен небольшой дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики прогнозируют облачную погоду и местами небольшой дождь в Москве на субботу, 28 июля 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +30 до +32 градусов. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 29 июля, температура воздуха составит 20...22 градусов тепла, переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем — от 25 до 27 градусов выше нуля, также возможен дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 30 июля, дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов со знаком «плюс», днем — от 24 до 26 градусов. Облачно, без осадков, ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в Москве объявили экстренное предупреждение из-за 31-градусной жары. Как заявили метеорологи, в последний рабочий день этой недели в некоторых районах столицы воздух может прогреться до +31 градуса.

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