2018-07-28T09:32:42+03:00
Политика

Правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ

При подаче заявления о предоставлении субсидии граждане будут самостоятельно декларировать состав своей семьи
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи", - сообщается в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее для получения субсидий необходимо было предоставить справки о составе семьи, а также документально подтверждать причины изменения такого состава. Отмечается, что такие правила затрудняют реализацию права на получение субсидий на оплату ЖКУ. Кроме того, этот порядок создает затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении мер социальной поддержки.

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