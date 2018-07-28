2018-07-28T10:28:34+03:00
Политика

Бывший посол США в Киеве заявил, что Красная армия вторглась на Украину в 2014 году

Экс-дипломат выдвинул обвинения во время спора с российским политологом Евгением Минченко
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-посол США в Киеве обвинил несуществующую армию во вторжении на УкраинуЭкс-посол США в Киеве обвинил несуществующую армию во вторжении на УкраинуФото: REUTERS
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Бывший посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что Красная армия якобы вторглась на Украину в 2014 году. Обвинения он выдвинул во время спора с российским политологом Евгением Минченко.

"Без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, без российских денег, без российского оружия не было бы никакого восстания в Донбассе. Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", — сказал Хербст в прямом эфире телеканала RTVI.

Минченко в ответ заявил, что госпереворот в Киеве произошел при поддержке средств из США. Но экс-дипломат назвал это "глупостью", чем вызвал его резкий ответ.

"Господин Хербст, я вас не оскорблял. Я считаю, что вы не дипломат, вы просто невоспитанный человек, вы хам", — подытожил Минченко.

Напомним, Красная армия существовала с 1918 года по 1946 год, когда была переименована в Советскую армию.

В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые объявили о своей независимости после государственного переворота, случившегося на Украине в феврале 2014 года.

Украина обвиняла Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва называет эти обвинения голословными и неприемлемыми. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

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