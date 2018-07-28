Совфед одобрил закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
На заседании в субботу, 28 июля, Совет Федерации одобрил закон о регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД. Согласно документу, это можно будет сделать при покупке машины у официальных дилеров. Для того, чтобы поставить транспортное средство на учет, в ГИБДД ездить не надо будет.
Также законопроект подразумевает, что подразделение Госавтоинспекции будет назначать только государственный номер, а сам знак владелец машины будет получать у фирмы-изготовителя самостоятельно. Соответствующие компании включат в реестр, предельные тарифы для них разработает Федеральная антимонопольная служба.
Кроме того, законопроект определяет правовые и организационные основы, цели госрегистрации транспортных средств, права и обязанности участников отношений, возникающих в связи с государственной регистрацией автомобилей, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что законопроект о регистрации машин без посещения ГИБДД приняла Госдума.