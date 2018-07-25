2018-07-25T12:25:57+03:00
Авто

Госдума одобрила регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД

Постановку на учет можно будет осуществлять у официальных дилеров, через портал госуслуг или в любом регистрационном подразделении МВД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутаты поддержали в окончательном, третьем, чтении закон об упрощении регистрации автомобилей и получения номерных знаковДепутаты поддержали в окончательном, третьем, чтении закон об упрощении регистрации автомобилей и получения номерных знаковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский автомобилистам больше не нужно будет в обязательном порядке посещать отделения ГИБДД для того, чтобы поставить транспортное средство на учет. Согласно принятому Госдумой в среду законопроекту, в скором времени в стране могут заработать новые правила постановки ТС на государственный учет.

Инициатива, которая была внесена на рассмотрение нижней палаты еще в 2011 году, наконец-то была одобрена депутатами в третьем и окончательном чтении.

Согласно проекту, зарегистрировать машину можно будет как в специальных "регистрационный подразделениях" министерства внутренних дел (МВД), так и через портал госуслуг или "специализированные организации" (те же официальные дилеры). При этом подавать заявку станет возможно вне зависимости от места жительства и места нахождения.

В обязанности сотрудников ГИБДД все еще будет входить присваивание автомобилям номеров, а выдавать эти знаки владельцам станут специально аккредитованные частные фирмы. Предельную стоимость изготовления таких табличек установит Федеральная антимонопольная служба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в такой ситуации автодилерам придется нанимать целый штат людей, которые возьмут на себя проверку регистрационных данных автомобилей, передачу документов в ГИБДД и другие нюансы.

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