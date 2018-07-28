На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары

СЕГОДНЯ 16:38 2018-07-28T16:38:29+03:00

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Из-за жары в российской столице на станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали раздавать бутылки с водой.

Ранее метеорологи предупреждали, что суббота может стать самым жарким днем с начала года в Москве. Температура воздуха может достичь в 32 градуса.

"На МЦК пассажирам начали раздавать воду: Андроновка, Стрешнево, Бульвар Рокоссовского и Зорге. Мосметро внимательно следит за температурой на всех станциях", — сообщили в пресс-службе метро, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в Москве объявили экстренное предупреждение из-за 31-градусной жары. Как заявили синоптики, к концу в некоторых районах столицы воздух может прогреться до 31-32 градуса. Жаркая погода вернулась в столицу в четверг, 26 июля, и может продержаться еще несколько дней.

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Унылая дождливая погода сменилась невыносимой жарой. Термометры в столице показывают +28, а в выходные синоптики обещают даже выше +30 градусов. Оставаться дома под кондиционером не хочется, а где в городе можно спрятаться под тень или освежиться?«КП» нашла пять мест Москвы, действительно леденящих кровь (подробности).