Депутат Бундестага усомнился в «причастности» России к отравлению Скрипалей

СЕГОДНЯ 07:39 2018-07-29T07:39:22+03:00

По словам Хайке Хензелm, ни британские, ни немецкие спецслужбы не обнаружили доказательств того, что Москва может нести ответственyость за инцидент в Солсбери

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Депутат Бундестага от «Левой» партии Хайке Хензель усомнилась в приписываемой России причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Об этом она заявила в интервью изданию Junge Welt. По словам парламентария, ни британские, ни немецкие спецслужбы так и не обнаружили доказательств какой-либо причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

К такому выводу Хензель пришла после того, как немецкое правительство дважды за короткий срок времени отказалось предоставить парламенту и населению страны полученные от Лондона материалы, на основании которых Россию обвинили в отравлении бывшего британского шпиона.

Более того, власти ФРГ не ответили на запрос о том, действительно ли немецкие спецслужбы располагают образцами нервно-паралитического вещества, которое предположительно применили в Солсбери.

Как сообщал сайт «КП», 4 марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, якобы произведенного в России.

Не дожидаясь результатов расследования и не предоставив каких-либо доказательств, британские власти возложили ответственность за инцидент на Москву.

В результате Великобритания, США и ряд других европейских стран приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.