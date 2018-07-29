Из-за инцидента с пассажиркой в аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов

СЕГОДНЯ 22:27 2018-07-29T22:27:42+03:00

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В аэропорту Мюнхена отменили 330 из 800 рейсов, что нарушило планы более 32 тысяч пассажиров.

Настоящий коллапс произошел в воздушной гавани в связи с инцидентом, который случился там накануне: так, в минувшую субботу, 28 июля, одна из пассажирок пробралась в зону безопасности аэропорта, не пройдя надлежащий контроль. Из-за этого случая пришлось закрыть и обыскать два зала вылета в воздушной гавани.

В итоге работа терминала 2 остановилась на семь часов, что и стало причиной сбоя в расписании, отмены и задержки рейсов, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Кстати, напомним, ранее в июле Бельгия на полтора чаcа закрывала все аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя. За это время диспетчеры перенаправили около 30 прибывающих рейсов в воздушные гавани соседних стран.