2018-07-29T22:27:42+03:00
В мире

Из-за инцидента с пассажиркой в аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов

Ранее женщина прошла без надлежащего контроля в зону безопасности воздушной гавани
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Из-за инцидента с пассажиркой в аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсовИз-за инцидента с пассажиркой в аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В аэропорту Мюнхена отменили 330 из 800 рейсов, что нарушило планы более 32 тысяч пассажиров.

Настоящий коллапс произошел в воздушной гавани в связи с инцидентом, который случился там накануне: так, в минувшую субботу, 28 июля, одна из пассажирок пробралась в зону безопасности аэропорта, не пройдя надлежащий контроль. Из-за этого случая пришлось закрыть и обыскать два зала вылета в воздушной гавани.

В итоге работа терминала 2 остановилась на семь часов, что и стало причиной сбоя в расписании, отмены и задержки рейсов, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Кстати, напомним, ранее в июле Бельгия на полтора чаcа закрывала все аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя. За это время диспетчеры перенаправили около 30 прибывающих рейсов в воздушные гавани соседних стран.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число жертв пожаров в Греции достигло 91
Украинская писательница рассказала, как ввела «украиноязычный режим» в детском лагере
Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять Турцию в альянс
Добродушный пес-хаски спас семерых котят и растрогал пользователей сети
Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель
«Это не шутка»: в США оценили модернизацию танка Т-80
«Всегда есть исключения»: депутат Светлана Журова считает, что футболисты сборной РФ заслужили звания мастеров спорта
Число россиян в частных британских школах за три года сократилось более чем на треть
Посольство РФ назвало спекуляции вокруг инцидента в Солсбери помехой для наказания виновных
Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд погибла в Норвегии
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Трамп пригрозил «прекратить работу» правительства из-за споров по миграционной политике
«Как горько и неожиданно»: Газманов выразил сожаление из-за смерти трубача Семена Мильштейна
Футболист Алдонин считает, что игроки сборной «оправданно и заслуженно» получили звания мастеров спорта
Советник Трампа назвал условие для снятия пошлин на европейскую сталь
Эрдоган заявил, что не намерен поддерживать санкции США против Ирана
Парад кораблей прошел в сирийском порту Тартус в честь Дня ВМФ России
«Раздавим все»: Шварценеггер переехал лимузин Lincoln на своем личном танке
Иран рассчитывает избавить США от «пагубного пристрастия к санкциям»
В Китае акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхавших на пляже туристов
В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
Путин заявил, что обеспечение потребностей ВМФ должно быть «двигателем технологического прорыва»
Путин осмотрел здание нового корпуса Нахимовского училища
Патриарх Кирилл освободил гендиректора фабрики «Софрино» от всех должностей в РПЦ
При крушении лодки в Турции погибли шесть человек
СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»
«Вновь за свое»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» крестителя Руси