Бельгия на полтора чала закрывала аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
В четверг, 19 июля, Бельгийский центр управления воздушным движением (Belgocontrol) временно закрывал воздушное пространство страны из-за сбоя загрузки полетных данных в систему воздушного контроля. Таким образом, самолеты не могли ни садиться в аэропортах Бельгии, ни взлетать, пока специалисты работали над устранением неисправности.
В результате на решение проблемы ушло полтора часа. За это время диспетчеры перенаправили около 30 прибывающих рейсов в воздушные гавани таких соседних стран, как Нидерланды, Франция, Германия и Люксембург.
Как уточняется в Twitter Belgocontrol, полеты самолетов над Бельгией были возобновлены в 17:30 по местному времени (18:30 мск). «Техническая проблема разрешена. Воздушное движение возобновлено», - говорится в сообщении.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле в Европе также дала сбой система управления воздушным движением. Тогда в бельгийских аэропортах ограничили количество взлетов самолетов.