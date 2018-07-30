2018-07-30T03:53:14+03:00
Москва

Спасатели предупредили: 30 июля в Москве будет тепло, но ветрено

По данным столичного главка МЧС, порывы ветра могут достигать 10 м/с
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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30 июля в Москве будет тепло, но ветрено30 июля в Москве будет тепло, но ветреноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 20 июля, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого местами могут достигать 10 метров в секунду. Об этом спасатели предупредили москвичей и гостей столицы. День будет теплый, но ветреный.

В сообщении пресс-службы столичного главка МЧС отмечается, что по прогнозу синоптиков (Росгидромет), температура воздуха ночью с воскресенья на понедельник – от +15 до +20°С, а днем будет 24 – 26 градусов тепла с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, без осадков.

В ведомстве добавили, что опасных метеорологических и неблагоприятных природных явлений в Москве 30 июля не прогнозируется.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу в столице была гроза с градом и сильным ветром. Из-за непогоды в Москве отменили первый российский концерт британской группы Gorillaz, которая должна была выступить на фестивале Park Live.

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