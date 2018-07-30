Спасатели предупредили: 30 июля в Москве будет тепло, но ветрено

СЕГОДНЯ 03:39 2018-07-30T03:53:14+03:00

30 июля в Москве будет тепло, но ветрено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 июля, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого местами могут достигать 10 метров в секунду. Об этом спасатели предупредили москвичей и гостей столицы. День будет теплый, но ветреный.

В сообщении пресс-службы столичного главка МЧС отмечается, что по прогнозу синоптиков (Росгидромет), температура воздуха ночью с воскресенья на понедельник – от +15 до +20°С, а днем будет 24 – 26 градусов тепла с переменной облачностью. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, без осадков.

В ведомстве добавили, что опасных метеорологических и неблагоприятных природных явлений в Москве 30 июля не прогнозируется.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу в столице была гроза с градом и сильным ветром. Из-за непогоды в Москве отменили первый российский концерт британской группы Gorillaz, которая должна была выступить на фестивале Park Live.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Москве на 30 – 31 июля: аномальная жара уходит, но лето остается

Жители столицы смогут вздохнуть свободно и при этом загореть. Синоптики рассказали о погоде в Москве 30-31 июля (подробности).