Макфол: из-за российских санкций моя научная карьера окончена

СЕГОДНЯ 07:26 2018-07-30T07:26:16+03:00

По словам бывшего посла США в Москве, он почти 30 лет занимался исследованиями о России, но больше не может продолжать их

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Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что из-за российских визовых санкций в отношении него разрушена его научная карьера.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет на него прошедший в Хельсинки саммит президентов России и США, Макфол сообщил, что его жизнь "уже изменилась".

"Я говорю с вами из Стэнфордского университета, я профессор, я был профессором почти три десятка лет, почти все мои исследования были о России. Больше я не могу делать исследования в России", — сказал Макфол в интервью телеканалу MSNBC.

Он отметил, что не сможет поехать в Россию, так как находится в санкционном списке . И даже после исключения из перечня, по словам бывшего дипломата, он не сможет отправиться в РФ.

"Моя научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, настоящих исследований окончена", — добавил Макфол.

Напомним, Макфол возглавлял диппредставительство США в Москве с 2012 по 2014 годы. Он является профессором Стэнфордского университета и часто выступает как эксперт по российско-американским отношениям. По информации МИД РФ, экс-послу запрещен въезд на территорию Россию "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".