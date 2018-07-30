СЕГОДНЯ 08:14 2018-07-30T08:14:23+03:00

По версии агентства Bloomberg, самое дорогое топливо в Гонконге, а самое дешевое - в Венесуэле

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Составлен рейтинг стран с самым дешевым и дорогим бензином марки АИ-95 в мире.

По версии агентства Bloomberg, самое дорогое топливо продается в Гонконге, где литр стоит 2,09 доллара, а самое дешевое - в Венесуэле, где литр бензина стоит меньше 0,01 доллара. Второе место среди стран с самым дешевым бензином занимает Иран (0,28 доллара за литр), на третьей строчке - Кувейт (0,35 доллара). Далее идут Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара), ОАЭ (0,68 доллара). Россия же в этом рейтинге замыкает десятку с ценой 0,72 доллара за литр бензина.

Второе место среди государств с самым дорогим бензином занимает Норвегии, где за литр топлива придется отдать 2,02 доллара. Также в десятке - Нидерланды (1,93 доллара), Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара).

Напомним, 23 июля Росстат сообщил, что цена бензина Аи-92 в стране составляет 41,53 рубля за литр, цена Аи-95 — 44,59 рубля за литр, а бензин марки Аи-98 стоит 49,84 рубля за литр.