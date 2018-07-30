В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда из-за подозрительной чашки Петри
В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда после того, как в одном из вагонов обнаружили чашку Петри (лабораторный сосуд) с неизвестным веществом.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на федеральное правительство. Отмечается, что вечером 29 июля поезд следовал из Вюрцбурга (город в федеральной земле Бавария) во Франкфурт-на-Майне (Гессен). Вскоре после отправления один их пассажиров экспресса нашел в вагоне подозрительный контейнер с неизвестным веществом.
Поезд остановили на ближайшей станции в Ашаффенбурге (Бавария), после чего полностью эвакуировали состав. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты отцепили вагон с подозрительной находкой и проверили весь поезд на наличие в воздухе веществ, представляющих угрозу здоровью.
Обнаруженную чашку Петри доставили в лабораторию для анализа. Спустя два часа после инцидента поезд продолжил движение по маршруту.