В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда из-за подозрительной чашки Петри

СЕГОДНЯ 09:51 2018-07-30T09:51:46+03:00

Прибывшие на место специалисты отцепили вагон, в котором обнаружили бесхозный лабораторный сосуд с неизвестным веществом

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В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда после того, как в одном из вагонов обнаружили чашку Петри (лабораторный сосуд) с неизвестным веществом.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на федеральное правительство. Отмечается, что вечером 29 июля поезд следовал из Вюрцбурга (город в федеральной земле Бавария) во Франкфурт-на-Майне (Гессен). Вскоре после отправления один их пассажиров экспресса нашел в вагоне подозрительный контейнер с неизвестным веществом.

Поезд остановили на ближайшей станции в Ашаффенбурге (Бавария), после чего полностью эвакуировали состав. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты отцепили вагон с подозрительной находкой и проверили весь поезд на наличие в воздухе веществ, представляющих угрозу здоровью.

Обнаруженную чашку Петри доставили в лабораторию для анализа. Спустя два часа после инцидента поезд продолжил движение по маршруту.