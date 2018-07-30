2018-07-30T09:51:46+03:00
В мире

В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда из-за подозрительной чашки Петри

Прибывшие на место специалисты отцепили вагон, в котором обнаружили бесхозный лабораторный сосуд с неизвестным веществом
Денис СУХОВ
Поделиться:
В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда из-за подозрительной чашки ПетриВ Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда из-за подозрительной чашки ПетриФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Германии эвакуировали пассажиров скоростного поезда после того, как в одном из вагонов обнаружили чашку Петри (лабораторный сосуд) с неизвестным веществом.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на федеральное правительство. Отмечается, что вечером 29 июля поезд следовал из Вюрцбурга (город в федеральной земле Бавария) во Франкфурт-на-Майне (Гессен). Вскоре после отправления один их пассажиров экспресса нашел в вагоне подозрительный контейнер с неизвестным веществом.

Поезд остановили на ближайшей станции в Ашаффенбурге (Бавария), после чего полностью эвакуировали состав. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты отцепили вагон с подозрительной находкой и проверили весь поезд на наличие в воздухе веществ, представляющих угрозу здоровью.

Обнаруженную чашку Петри доставили в лабораторию для анализа. Спустя два часа после инцидента поезд продолжил движение по маршруту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Землетрясение в Индонезии: на горе Ринджани заблокированы свыше 500 альпинистов
На севере Пекина упал вертолет
Депутат Верховной рады оценил новый украинский учебник по географии
Россия планирует экспортировать малые ракетные корабли с «Калибрами»
Российское правительство продлило программу льготного автокредитования
Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о разработке нового сверхтяжелого самолета
Составлен рейтинг стран с самым дешевым и дорогим бензином
У границ России за неделю зафиксированы 25 летательных аппаратов
Американский сенатор признал, что санкции США против России «не работают»
Макфол: из-за российских санкций моя научная карьера окончена
Погода в Москве на 30 июля 2018 года: ожидается до 26 градусов тепла
Латвийский депутат хочет, чтобы Россия «распалась на части»
Депутат ГД от Крыма: Оценивать заявление Климкина – «все равно, что объяснять патологическому лжецу, что врать нехорошо»
Крым хочет посетить делегация ОБСЕ
Великобритания после Brexit будет укреплять отношения с Китаем