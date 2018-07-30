Минобороны ужесточит требования военной подготовки к гражданским вузам

СЕГОДНЯ 10:54 2018-07-30T10:54:04+03:00

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У сержантов, солдатов и матросов запаса буду ужесточен порядок военного обучения студентов среди гражданских. Из-за новых правил после отчисления у должника не будет права восстановиться, вместо этого ему придется идти в армию по вызову. В основу расторжения договора также станут плохая успеваемость, нарушение устава и препятствия для допуска к гостайне. Отмечается, что тем молодым людям, у кого есть родственники или недвижимость за рубежом, могут отказать в получении военной специальности. Так, считается, что студенты смогут серьезнее относиться к учебе, если им будут предъявлены более серьезные требования.

В Министерстве обороны разработали новый порядок обучния студентов в военных учебных центрах по программам подготовки солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса. При военном обучении студент обязан заключить договор с Министерством обороны и ректором своего университета. Ректор обеспечивает личное участие гражданина в военной подготовке, а в случае отчисления студента, - в течение двух дней уведомить об этом начальника военного учебного центра. Как сообщают "Известия", студент в свою очередь обязуется пройти обучение, выполнять нормы уставов и правил внутреннего распорядка.