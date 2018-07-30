Авиаперевозчики предупреждают о возможном удорожания билетов при росте НДС на рейсы через Москву

СЕГОДНЯ 10:47 2018-07-30T10:47:48+03:00

По мнению экспертов, цены на билеты могут вырасти на 8-10%

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При обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние рейсы мимо Москвы и повышение НДС на рейсы через столицу с 10% до 20% рост налоговой нагрузки на отрасль составит 20 млрд рублей. Об этом предупредила Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Отмечается, что льготы на региональные перелеты обойдутся бюджету в 17 млрд рублей, а рост НДС для рейсы через Москву принесет 37 млрд рублей. Рост налоговой нагрузки может привести к увеличению тарифов по всем направлениям на 8-10%.

Как пишет газета "Коммерсантъ", возврат к ставке в 20% для перелетов через Москву обсуждается в связи с предложением главы совета директоров группы "Ренова" Виктора Вексельберга установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов мимо столицы. Так, Федеральная антимонопольная служба предлагает обнулить НДС к концу 2020 года.

Кроме того, по данным АЭВТ, для рейсов через Москву рассматриваются различные сценарии: обнулить ставку, сохранить на уровне льготных 10% или повысить до 20%.