2018-07-30T13:47:35+03:00
Происшествия

Напавшему с ножом на полицейского подростку предъявили обвинение

Инцидент произошел в пятницу, 27 июля, около дома номер 33 по Брестской улице, недалеко от посольства Словакии
Екатерина БОЛГОВА
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Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Москве. Фото : пресс-служба ГУ МВД России по МосквеПодозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Москве. Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Москве
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Напавшему с ножом на полицейского подростку предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Напомним, инцидент произошел вечером в пятницу, 27 июля. Неизвестный нанес несколько ножевых ранений полицейскому около дома номер 33 по Брестской улице, недалеко от посольства Словакии. Злоумышленник скрылся, но попал на запись камер видеонаблюдения, поэтому его удалось оперативно задержать. Им оказался 17-летний парень. Пострадавшим стал командир взвода полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств.

По данным СК РФ, на допросе молодой человек заявил, что напал на сотрудника правоохранительных органов "по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений". Отмечается, что во время предварительного следствия будут рассматриваться и другие версии. Задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза, передает РИА Новости.

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