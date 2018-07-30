2018-07-30T15:04:36+03:00
Общество

Путин подписал закон об обязанности автоугонщиков возмещать ущерб

Теперь требовать компенсации вреда, нанесенного в результате кражи, можно будет напрямую с лица, завладевшего транспортным средством
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Теперь угонщики также будут нести ответственность за ущерб, нанесенный автомобилю в результате кражиТеперь угонщики также будут нести ответственность за ущерб, нанесенный автомобилю в результате кражиФото: Евгения ГУСЕВА
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает угонщиков возмещать ущерб, нанесенный автомобилю в случае последующей его кражи или порчи. Соответствующие поправки вносятся в статью 1080 Гражданского кодекса РФ об ответственности лиц, завладевших чужим имуществом.

Теперь требовать возмещения ущерба можно не только с непосредственного виновника инцидента, но и с угонщика, который создал условия для причинения вреда. Оба злоумышленника будут нести ответственность за совершенные преступления.

Данная мера направлена на защиту прав россиян, которые пострадали от угона автомобилей. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, соответствующий законопроект был принят Государственной думой 11 июля и удобрен Советом Федерации спустя 13 дней.

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