Госдума приняла закон об обязанности угонщиков автомобилей возмещать ущерб

СЕГОДНЯ 13:41 2018-07-11T13:41:22+03:00

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В среду, 11 июля, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, по которому угонщики автомобилей обязаны возмещать ущерб машины в случае ее последующей кражи или порчи. Документ вносит поправки в статью 1080 Гражданского кодекса РФ об ответственности лиц, завладевших не принадлежавшим им имуществом.

В случае повреждения транспортного средства лицо, неправомерно им завладевшее, должно ответить за причиненный вред. При этом правило не освобождает от возмещения вреда со стороны непосредственного причинителя.

Глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников отметил, что проект внесли для реализации постановления Конституционного суда, которое было направлено на защиту прав россиян, пострадавших от угона машины.

По его словам, теперь требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, можно будет предъявлять тем, кто создает "условия для причинения вреда", передает РИА Новости.