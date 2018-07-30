Лавров заявил, что Россия получает информацию о возможных военных планах США и других стран

СЕГОДНЯ 15:53 2018-07-30T15:53:33+03:00

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Россия получает информацию о возможных военных планах США и других государств в ее отношении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательного форума "Территория смыслов".

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, как Москва отвечает на современные вызовы в сфере безопасности.

Он отметил, что Россия сохраняет свое военное присутствие в мире, чтобы обеспечивать свою обороноспособность.

"Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены. Это неоднократно подтверждал президент Путин, и я вас заверяю, что это основывается на реальных материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии", - добавил министр, передает ТАСС.