2018-07-30T15:53:33+03:00
Политика

Лавров заявил, что Россия получает информацию о возможных военных планах США и других стран

Министр иностранных дел России подчеркнул, что РФ продолжает обеспечивать свою обороноспособность
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия получает информацию о возможных военных планах США и других государств в ее отношении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательного форума "Территория смыслов".

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, как Москва отвечает на современные вызовы в сфере безопасности.

Он отметил, что Россия сохраняет свое военное присутствие в мире, чтобы обеспечивать свою обороноспособность.

"Что бы ни происходило в мире, наша безопасность как государства, безопасность наших граждан, наш суверенитет будут надежнейшим образом защищены. Это неоднократно подтверждал президент Путин, и я вас заверяю, что это основывается на реальных материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии", - добавил министр, передает ТАСС.

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