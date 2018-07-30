Почти три четверти британцев недовольны работой Мэй на посту премьер-министра

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-30T16:10:25+03:00

Подавляющее большинство респондентов не удовлетворены тем, как Лондон ведет переговоры по Brexit

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Почти три четверти жителей Великобритании недовольны деятельностью Терезы Мэй на посту премьер-министра королевства.

Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного телеканалом Sky News.

Из материалов исследования следует, что лишь 24% респондентов довольны премьером, в то время как еще в марте этот показатель составлял 41%.

Еще больше участников опроса недовольны тем, как Лондон ведет переговоры с ЕС по выходу Великобритании из сообщества: только 10% оценивают ход консультаций положительно, с ними не согласны 78%. В марте эти цифры составляли соответственно 23% и 55%.

Почти половина (42%) британцев считают, что лично для них Brexit будет иметь негативные последствия, 31% настроен оптимистично, и еще 18% считают, что это событие никак не отразится на их жизни.

Около половины опрошенных заявили о необходимости еще одного референдума по Brexit, на котором население решит, стоит ли покидать ЕС на согласованных Лондоном и Брюсселем условиях, или это стоит сделать без каких-либо договоренностей и компромиссов вообще. Также, по их мнению, на голосовании должен быть вновь поднят вопрос о целесообразности выхода из Евросоюза. При этом 40% респондентов не видят необходимости в проведении такого плебисцита.

Опрос состоялся в период с 20 по 23 июля, в нем приняли участие 1,4 тысячи клиентов компании Sky.

Как сообщал сайт «КП», ранее до рекордно низкого уровня опустился рейтинг одобрения французского президента Эммануэля Макрона.