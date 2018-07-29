2018-07-29T14:12:09+03:00
В мире

СМИ: Рейтинг Макрона достиг рекордно низкого значения на фоне «дела Беналля»

Более 60% французов «полностью не одобряют» деятельность своего президента
Денис СУХОВ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низких значений на фоне резонансного скандала, известного как «дело Беналля». Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения.

Газета Le Journal du Dimanche опубликовала результаты исследования Французского института изучения общественного мнения (IFOP), согласно которым лишь 39% французов удовлетворены деятельностью Макрона в качестве главы государства. При этом 61% граждан страны «полностью недовольны» своим президентом.

Издание напоминает, что ранее самый низкий рейтинг Макрона фиксировался в июле августе 2017 года — тогда его президентством были довольны лишь 40% сограждан. Впрочем, нынешний глава французского государства не является абсолютным антирекордсменом. Рейтинги его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози опускались в разное время до 27% и 38% соответственно.

Опрос IFOP проводился с 18 по 27 июля. В нем приняли участие почти 2 тысячи человек.

Ранее в распоряжении французских СМИ оказался видеоролик, на котором работник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии «Республика на марше» Венсан Краз избивают участников первомайской демонстрации в Париже.

Отмечается, что Беналля находился на демонстрациях «в качестве наблюдателя» и не имел санкции контролировать порядок в ходе демонстраций. Позже выяснилось, что Беналля незаконно получил от офицеров полиции видеозапись инцидента, после чего Елисейский дворец начал процедуру его увольнения. Против телохранителя выдвинуты обвинения в применении насилия, нелегальном ношении оружия и вмешательстве в действия представителей властей. Кразу предъявлены схожие обвинения.

Расследования по факту инцидента проводят в полиции и парламентские комиссии в Национальном собрании и Сенате.

Сам Макрон заявил, что разочарован действиями своего сотрудника и назвал их «предательством».

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