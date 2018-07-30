2018-07-30T16:19:01+03:00
Политика

Минобороны Украины признало массовые увольнения офицеров

Только за первые шесть месяцев 2018 года армию покинули 11 тысяч специалистов, на подготовку которых были затрачены огромные средства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Основной причиной для ухода из вооруженных сил стал низкий уровень оплаты трудаОсновной причиной для ухода из вооруженных сил стал низкий уровень оплаты трудаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Только за первые шесть месяцев 2018- го из украинской армии уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, которые имели военный опыт. Ещё 18 тысяч специалистов, планируют оставить Вооруженные силы страны до конца этого года. Такие цифры привели в министерстве обороны Украины.

Поясняется, что причиной оттока кадров, на подготовку которых были затрачены огромные средства, стал недостаток финансирования. Более трети опрошенных экс-военнослужащих жаловались именно на низкий уровень оплаты труда.

Такая ситуация возникла вскоре после повышения социальных стандартов в стране. Если в начале 2016 года минимальная зарплата военных составляла 7 тысяч гривен (около 300 долларов), равнялась пяти минимальным размерам зарплаты и в 1,6 раза превышала средний оклад по стране, то в начале прошлого года эти показатели значительно упали - до 2,2 и 0,89 раза, соответственно.

Теперь офицеры и контрактники получают в среднем по 8,7 тысячи гривен в месяц, а денежное довольствие в первый год службы составляет еще меньше - 7,5 тысячи гривен.

Между тем, по данным портала Ukrmilitary, уже с 1 октября этого года Минобороны планирует увеличить заработную плату военнослужащих.

Напомним, что еще в начале 2014-го киевские власти ввели так называемый "военный сбор", который планировали направлять для удовлетворения нужд ВС Украины. В этих целях из зарплаты каждого работающего гражданина вычитались 1,5%. За три года сумма отчислений составила около 15 млрд гривен, однако на что она была потрачена до сих пор не совсем ясно, передает сайт kp.ru.

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