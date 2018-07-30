В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России

СЕГОДНЯ 16:45 2018-07-30T16:45:02+03:00

"Только когда Россия распадётся на малые страны по этническому признаку, военные конфликты разом закончатся", - считает латвийский депутат Фото: Алиса ТИТКО

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Сопредседатель партии "Русский союз Латвии", депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил, что многие европейские страны надеются на распад России и последующее перераспределение благ. Таким образом прибалтийский политик прокомментировал недавнее высказывания латвийского парламентария Александра Кирштейнса.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в минувшую субботу депутат Сейма заявил, что военные конфликты в мире разом закончатся лишь после того, как Россия распадется на отдельные части по этническому признаку.

"Это надежды многих в Восточной Европе, что в условиях ослабления России и Белоруссии удастся сделать то, что сделали с Украиной, — ликвидировать экономического конкурента, уничтожить промышленность и сделать колониальный придаток", - цитирует телеканал RT Митрофанова.

По словам евродепутата, уже сейчас в Вильнюсе открыто называют Калининградскую область Малой Литвой, а в Латвии считают, что большие территории должны управляться кем-то вроде ЕС или администрации Соединенных Штатов.