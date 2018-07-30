2018-07-30T13:31:04+03:00
В мире

Латвийский депутат Александр Кирштейнс: «Россия распадётся на малые страны по этническому признаку»

Выходка парламентария вызвала недоумение в Москве, Страсбурге и Берлине
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс.Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс.Фото: YouTube
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В любой непонятной ситуации во всём вини «кремлёвских оккупантов». Именно так поступил депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс в минувшую субботу:

«Только когда Россия распадётся на малые страны по этническому признаку, военные конфликты разом закончатся, и в Европе наступит длительный период покоя», — написал 69-летний «борец с московской агрессией» в своём твиттере. Подписчиков у него, правда, кот наплакал: всего 3,6 тысяч. Так что на этот русофобский выплеск обратили внимание лишь сейчас.

— Кирштейнс лучше бы думал не о «распаде России», а о том, что при правлении ему подобных из Латвии всё больше людей уезжает. Скоро там вообще никого не останется, кроме его дружков-националистов на пустой и заброшенной земле, — сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Впрочем, вменяемые люди есть и среди прибалтийских политиков. Выходку старого русофоба осудил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов:

— Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приведёт к перераспределению благ.

— Это не бред сумасшедшего, а изложение конкретных мер США по ликвидации России с помощью санкций и раздувания межэтнических конфликтов внутри страны. Так что мы господину Кирштейнсу должны быть благодарны за то, что он напомнил о реальности этого плана, — сказал «Комсомолке» депутат госдумы РФ Евгений Фёдоров.

— Нам нужно крепкое политическое партнёрство с Россией во благо нашей же экономики, — говорит «КП» депутат берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. — Ну представим даже, что в вашей огромной стране, обладающей атомным оружием, начнётся нечто вроде того, о чём говорит Кирштейнс. Тогда вся Европа погрузится в хаос. Этого ни одному разумному европейцу не надо.

Кстати, ранее Кирштейнс прославился ещё одним мощным высказыванием: «Отношения с Москвой можно строить лишь по двум принципам: либо лизать сапоги, либо постоянно бить в морду». Учитывая состояние экономики Латвии, которая из-за собственной русофобии теряет российский транзит через балтийские порты, переход от второй стадии к первой может быть очень близок.

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