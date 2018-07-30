2018-07-30T17:31:29+03:00
В мире

Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини

Ранее политик прокомментировал критическую статью о себе фразой «Больше врагов, больше чести»
Денис СУХОВ
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Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео СальвиниМинистр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео СальвиниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Придерживающиеся левых взглядов итальянские политики подвергли острой критике вице-премьера и министра внутренних дел республики Маттео Сальвини за цитирование лидера Национальной фашистской партии и диктатора Бенито Муссолини.

Соответствующая запись появилась в Твиттер Сальвини 29 июля — в день рождения дуче. Политик прокомментировал критическую статью о себе фразой «Больше врагов, больше чести», автором которой многие считают Муссолини. Об этом сообщают местные СМИ.

Пост Сальвини буквально вывел из себя его оппонентов. Например, губернатор провинции Лацио Никола Зингаретте заявил, что вице-премьер цитирует Муссолини, который «унизил и уничтожил Италию», и таким образом «его враги — это все итальянцы».

Глава социал-демократической партии Маттео Орфини и вовсе предложил Сальвини извиниться или покинуть должность, которую он занял, поклявшись на конституции республики, «рожденной в антифашистской борьбе».

Сторонники вице-премьера считают, что во фразе нет ничего фашистского, благо ее приписывают не только Муссолини, но и Юлию Цезарю и выдающемуся полководцу Священной Римской Империи Георгу фон Фрундсбергу. Оппонеты политика парируют, что цитата неслучайно появилась в Твиттер Сальвини в 135-ю годовщину со дня рождения Муссолини — таким образом он якобы поблагодарил крайне правых за поддержку.

Напомним, итальянские социалисты неоднократно критиковали Сальвини за его жесткую позицию по нелегальной миграции, обвиняя в «расизме». В свою очередь вице-премьер отвечал, что левые поощряют миграцию под неубедительным предлогом низкого естественного прироста населения в Италии, в то время как до трети насильственных преступлений в стране совершают приезжие.

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