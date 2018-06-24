Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Эммануэля Макрона наглецом

СЕГОДНЯ 04:15 2018-06-24T04:15:55+03:00

В Риме раскритиковали президента Франции за высокомерные слова о миграционном кризисе на Апеннинах

Изменить размер текста: A A

Глава МВД Италии и вице-премьер страны Маттео Сальвини жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за высокомерные слова и миграционном кризисе на Апеннинах.

В субботу в ходе совместной пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом Макрон выразил сомнение в том, что Италия действительно переживает миграционный кризис. По мнению французского лидера, реальная проблема лежит в политической плоскости и ее подогревают «играющие на страхе экстремисты».

В свою очередь Сальвини напомнил, что за последние четыре года в Италии высадились 650 тысяч мигрантов, 430 тысяч из них подали запросы на предоставление убежища, а 170 тысяч предполагаемых беженцев до сих пор размещаются в гостиницах, казармах и квартирах, что обходится бюджету страны в 5 миллиардов евро.

«Если для наглого президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты и прекратив отказываться от женщин, детей и мужчин в Вентимилье (приграничный город, через который во Францию идет поток мигрантов)», - заявил Сальвини журналистам.

По его словам, Франция глубоко заблуждается, если считает, что сможет «превратить Италию в общеевропейский лагерь беженцев, дав ей пару евро на чай».

Традиционно менее категоричный в вопросе мигрантов второй вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо также присоединился к критике французского президента.

«В Италии на самом деле чрезвычайная ситуация с миграцией, и подпитывает ее в том силе Франция, которая продолжает выносить отказы на границе. В этой чрезвычайной ситуации Макрон выдвигает свою страну кандидатом на пост врага номер один для Италии», - написал Ди Майо на своей странице в Facebook.

Как сообщал сайт «КП», миграционный кризис стал вновь активно обсуждаться лидерами Старого Света после того, как в начале июня Италия и Мальта закрыли свои порты для судов с мигрантами.

Ожидается, что проблема миграции будет в центре внимания неформального саммита ЕС в Брюсселе, который состоится в воскресенье. Франция и Испания намерены предложить создать в Европе «закрытые центры» для размещения беженцев, пока решается вопрос о предоставлении им убежища.

Ранее Сальвини указал на глубокие противоречия между европейскими странами, в том числе в вопросах нелегальной миграции — вице-премьер Италии уверен, что само существование Евросоюза находится под угрозой, и судьба сообщества решится в течение ближайшего года.