2018-07-30T19:53:51+03:00
Политика

Вайно назначен главой группы по борьбе с незаконными финоперациями

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Антон Вайно. ФОТО Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАССАнтон Вайно. ФОТО Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС
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Руководитель администрации президента России Антон Вайно назначен главой межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

"Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что в состав объединения вошли всего 24 человека. В их числе помощник президента Андрей Белоусов, советник главы государства Сергей Глазьев, начальник Казначейства Роман Артюхин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, замглавы Минфина Алексей Моисеев и зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова.

Также в рабочую группу вошли первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин, зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов и замглавы МВД Александр Романов.

Предполагается, что все члены объединения будут заниматься координацией деятельности полномочных представителей президента в федеральных округах по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям.

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