В Италии отравили легендарного пса, который спасал людей после землетрясения в Аматриче

30 Июль 22:45 2018-07-30T22:46:59+03:00

Овчарка по кличке Каос была одним из тех героев, что помогали находить пострадавших под завалами во время событий 2016 года [видео]

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Поистине трагическая история произошла несколько дней назад в Италии. Неизвестные живодеры отравили овчарку по кличе Каос, которая была не простой собакой, а настоящим героем, спасшим множество человеческих жизней.

Когда в 2016 году в городе Аматриче произошло мощное землетрясение именно этот пес помогал экстренным службам находить пострадавших под завалами. Благодаря его чуткому слуху и нюху, многие люди вышли живыми из тех страшных событий.

Этот пес спас не одну человеческую жизнь. Фото: fabiano.ettorreФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Неизвестно, кому мог помешать столь смышленый пес, но в пятницу вечером его хозяин Фабиано Этторе разместил у себя в Facebook объявление о пропаже четвероного друга, а уже в субботу, 28 июля, в его аккаунте появился другой пост, в котором сообщалось о гибели собаки.

Мужчина обнаружил труп своей собаки на следующий день после пропажи

"Ты отобрал у меня самое ценное", - написал охваченный горем мужчина в соцсетях, обраи опубликовал фотографию неподвижно лежащей на траве овчарке.

Как выяснилось позже, Каос умер от отравления. Многие знакомые Этторе и просто неравнодушные люди восприняли эту новость как личную трагедию. В комментариях к записям пользователи недоумевают, кто мог совершить столь жестокий поступок, и приносят свои соболезнования хозяину пса.

"Ты был верным другом. Мы делили один дом, делили диван, но это конец ... беги мой друг, беги, тебя не остановить. В один прекрасный день мы снова обнимемся", - пишет Этторе.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один легендарный пес-спасатель был убит летом прошлого года и у нас в России. Лабрадор по кличке Даг на протяжении многих дел искал людей под завалами и в полях, а в итоге его тело с пробитой головой обнаружили на мусорке.