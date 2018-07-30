2018-07-30T23:07:09+03:00
Политика

Трамп заявил, что санкции в отношении России будут сохранены

Видоизменять действующие ограничительные меры также не планируется
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп заявил, что санкции в отношении России останутся в силеТрамп заявил, что санкции в отношении России останутся в силеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не намерены отменять действие санкций в отношении России. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которые состоялись в понедельник, 30 июля, в Вашингтоне.

"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Более того, по его словам, сейчас Вашингтон ведет переговоры со своими европейскими партнерами, которые в ближайшее время должны предоставить конкурирующие с Россией проекты по газопроводам.

Речь идет о создании 9-11 портов, строительство которых возьмет на себя ЕС. По этим трубам на Запад будет поступать американских сжиженный газ, который стоит гораздо дороже российского.

"Это будет наиболее конкурентоспособно", - цитирует "Интерфакс" президента США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американцы выступают категорически против реализации проекта "Северный поток-2". Так, ранее в Конгресс даже был внесен законопроект, предусматривающий наложение новых санкций на Россию, а также компании, участвующие в строительстве газопровода.

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