США хотят обложить санкциями «Северный поток-2»

СЕГОДНЯ 18:05 2018-07-19T18:08:34+03:00

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Во время недавней встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о планах США составить конкуренцию проекту трубопровода «Северный поток-2» из России в Европу с помощью поставок собственного сжиженного природного газа. И вот накануне сенатор-республиканец Джон Барассо представил свое видение того, как именно американцы будут конкурировать с нами конкурировать. Соответствующий законопроект уже внесен в Конгресс. Помимо непосредственно упрощения экспорта газа из США в Европу (так, в страны НАТО теперь можно будет поставлять «голубое топливо» без лицензии), политик в уже привычной американцам манере предлагает ввести очередные санкции. На этот раз против всех, кто вложит деньги в строительство «Северного потока-2».

- Вероятность того, что данный законопроект пройдет утверждение - крайне высока. Особенно если учитывать ту слаженность, с которой и демократы и республиканцы в Конгрессе принимают все, что так или иначе связано с антироссийскими санкциями, - комментирует политолог Виктор Олевич.

И все же американцы, похоже, опоздали. Новые санкции вряд ли способны кардинально повлиять на планы по строительству трубопровода и заставить европейских потребителей отказаться от российского газа.

- Сейчас уже никто ничего менять не будет. Газопровод все равно будет построен, нравится это Вашингтону или нет. В проекте участвуют компании из стран Евросоюза, для них это действительно выгодная сделка, - уверен замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. - Строго говоря, это не наша проблема. Удивительно, но это противостояние США с их же союзниками, а не с Россией».

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