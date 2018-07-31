На западе Москвы разыскивают похитителя торгового киоска

СЕГОДНЯ 13:44 2018-07-31T13:44:31+03:00

Киоск, чья стоимость вместе с товаром оценивается в 1,6 миллиона рублей, могли украсть с 16 мая по 20 июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В полицию поступило сообщение о краже торговой точки на улице Олеко Дундича на западе Москвы. Предполагают, что киоск могли украсть с 16 мая по 20 июня. Материальный ущерб составил примерно 1 миллион 640 тысяч рублей, в эту сумму предположительно входит сама конструкция и товар, который продавали в киоске.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере», - сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России. Сотрудники МВД ведут следствие и устанавливают круг подозреваемых.

Другая необычная кража в киоске в Москве произошла весной. В марте неизвестный мужчина купил мороженое, затем бросил его в лицо продавщице и оторвал устройство для безналичного расчёта. Ущерб от этой кражи оценили в 17 тысяч рублей.