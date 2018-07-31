Стрельба в районе Южного вокзала в Брюсселе: один человек ранен
Во вторник, 31 июля, утром на улице Аргон в Брюсселе, рядом с которой находятся несколько гостиниц и вокзал, произошла стрельба. Сообщается об одном пострадавшем с двумя огнестрельными ранениями, угрозы его жизни нет. Прокуратура Брюсселя уже возбудила дело по факту покушения на убийство, в ближайшее время будут изучены записи с камер видеонаблюдения и проведена баллистическая экспертиза. Точной информации о подозреваемых пока нет.
Это уже не первый случай стрельбы на Южном вокзале, 9 мая неизвестный произвёл один выстрел в землю, а затем скрылся. Громкий звук вызвал небольшую панику, но обошлось без жертв. Полиции пришлось эвакуировать персонал и пассажиров вокзала и оцепить место происшествия, но вскоре движение поездов восстановили.