2018-07-31T15:00:59+03:00
Политика

Защита Януковича подает жалобы на суд за попытку ввести в дело госадвоката

Соответствующее поручение юристам предоставил сам экс-президент Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Виктор ЯнуковичЭкс-президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Евгения ГУСЕВА
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Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича, который проходит обвиняемым по делу о госизмене, намерена подать жалобы на Оболонский районный суд, пытающийся заменить адвокатов подсудимого на государственного представителя. Об этом рассказал партнер адвокатского объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк, который представляет интересы экс-главы государства.

"Задача суда сейчас - искусственно заменить адвокатов на государственного адвоката из Центра бесплатной правовой помощи <...>. Цель таких действий - обеспечить вынесение нужного власти приговора в максимально короткий срок, не исключаю, что ко Дню независимости [24 августа]", - заявил защитник.

По его словам, суд не имеет права рассматривать вопрос о привлечении бесплатного адвоката, поскольку команда Януковича все еще продолжают работать.

Политик изначально дал своим защитникам поручение в случае совершения неправомерных действий немедленно подать жалобы в международные правозащитные организации, в мониторинговые группы ООН и ОБСЕ. В связи с этим Сердюк в настоящий момент находится в канцелярии суда, куда уже были вызваны правоохранители для фиксирования факта незаконной деятельности, передает ТАСС.

Уточняется, что жалобы будут направлены не только в Национальную полицию Украины, но и в Высший совет правосудия, Госдепартамент, а также в посольства Германии, Франции и Польши, которые выступали гарантами выполнения соглашения Януковича с оппозицией.

Напомним, что именно его нарушение привело к свержению власти на Украине и другим событиям 2014 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Оболонский суд уже не раз принимал довольно спорные решения по делу о госизмене. Так, например, в апреле этого года учреждение постановило досрочно прекратить допрос свидетелей и сразу перейти к слушаниям. Тогда адвокаты экс-президента покинули зал заседания в знак протеста.

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