У внучки Елизаветы II случился выкидыш

СЕГОДНЯ 16:35 2018-07-31T16:35:46+03:00

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Дочь принцессы Анны, 37-летняя Зара Тиндолл за последние полтора года дважды пережила потерю ребенка. Если о первом выкидыше было известно ранее, то о второй трагедии женщина заговорила впервые.

Сообщается, что первая трагедия в королевской семье случилась в 2016 году. Позже Зара лишилась второго малыша. По ее словам, ребенка она потеряла на позднем сроке беременности и очень тяжело переживала это происшествие.

«Как сообщили врачи, мой ребенок погиб у меня в животе. Но он был к тому времени уже настолько большим, что мне не стали делать операцию, а искусственно вызвали роды», - приводит слова женщины сайт «Дни.ру».

Пережить обе потери внучке Елизаветы II помогла ее дочка Мия.

Напомним, Зара замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби Майком Тиндоллом. Старшая внучка королевы часто участвует в благотворительных мероприятиях, занимается конным спортом, а в 2010 году запустила свою линию одежды.