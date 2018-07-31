2018-07-31T17:19:41+03:00
В мире

В Греции собака спаслась от пожара, спрятавшись в каменной печи

Теперь волонтеры ищут ее хозяев
Илья ЛИТВИНОВ
Поделиться:
Собака смогла пережить страшный пожар.Собака смогла пережить страшный пожар.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В греческом городе Мати исследовавший сожжённые дотла дома Артемис Кирьякопоулу обнаружил посреди пожарища небольшую каменную печь. Внутри он с удивлением заметил собаку, которая спряталась там от огня. Обожжённое, напуганное и голодное животное постепенно вышло из укрытия и скоро начало вилять хвостом, радуясь спасению. У собаки также обнаружился брат. Второй пес терпеливо ждал хозяина около того, что осталось от входа в дом. Поделившись видео, грек отметил, что если огонь забрал жизни 91 человека, погибших животных должны быть сотни.

Обеих собак доставили к ветеринару, а их спаситель попросил помочь найти хозяев, если те ещё живы.

Напомним, весь мир следил за историей еще одной собаки - Луа. Спасаясь от пожара, она доплыла до небольшой скалы в море, где её заметил фотограф. Луа стала одним из символов бедствия в Греции, но всё закончилось хорошо: в пятницу она воссоединилась с хозяевами.

Собака выжила при пожаре в Греции, спрятавшись в печи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые нашли способ предотвратить облысение
Американские ученые создали близкую по строению к мозгу нейросеть
Лавров обсудит с главой МИД Японии встречу Путина и Абэ на Восточном экономическом форуме
ФСИН проверит сотрудников исправительных учреждений на знание закона
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
В 2018 году Россию посетят на 15% больше туристов
Воры украли акулу из океанариума с помощью сети и детской коляски
В Италии напали на легкоатлетку Дэйзи Осакуе
"Сговор - не преступление": Трамп прокомментировал обвинения в связях с РФ
Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15-20% по сравнению с прошлогодним
В одном из парков Манчестера обнаружили тела двух мужчин
Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике
В Бельгии мужчина устроил взрыв на футбольной площадке
В одной из квартир Нью-Йорка обнаружены тела троих взрослых и ребенка
Исполнитель теракта в Манчестере был эвакуирован британскими ВМС из Ливии в 2014 году
Защита Януковича подает жалобы на суд за попытку ввести в дело госадвоката
Туристы попали под камнепад в горах Киргизии
Сровняли с асфальтом: Президент Филиппин приехал на «казнь» контрабандных Harley Davidson и Lamborghini