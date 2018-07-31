В Греции собака спаслась от пожара, спрятавшись в каменной печи

СЕГОДНЯ 17:19 2018-07-31T17:19:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В греческом городе Мати исследовавший сожжённые дотла дома Артемис Кирьякопоулу обнаружил посреди пожарища небольшую каменную печь. Внутри он с удивлением заметил собаку, которая спряталась там от огня. Обожжённое, напуганное и голодное животное постепенно вышло из укрытия и скоро начало вилять хвостом, радуясь спасению. У собаки также обнаружился брат. Второй пес терпеливо ждал хозяина около того, что осталось от входа в дом. Поделившись видео, грек отметил, что если огонь забрал жизни 91 человека, погибших животных должны быть сотни.

Обеих собак доставили к ветеринару, а их спаситель попросил помочь найти хозяев, если те ещё живы.

Напомним, весь мир следил за историей еще одной собаки - Луа. Спасаясь от пожара, она доплыла до небольшой скалы в море, где её заметил фотограф. Луа стала одним из символов бедствия в Греции, но всё закончилось хорошо: в пятницу она воссоединилась с хозяевами.