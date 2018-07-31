Американские ученые создали близкую по строению к мозгу нейросеть

СЕГОДНЯ 17:22 2018-07-31T17:22:57+03:00

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Сотрудники Национального института стандартов и технологий в США изобрели чип, который имитирует работу мозга человека. Такого эффекта удалось достичь благодаря нейронной сети с использованием света вместо электричества.

Человеческий мозг использует для передачи информации миллиарды нейронов (нервных клеток), каждые из которых имеют тысячи соединений с другими такими же нейронами. Многие исследовательские проекты направлены на то, чтобы искусственно воссоздать такую многоканальную систему, но подобные задачи оказывались слишком сложны для традиционных методов электроники.

Благодаря замене электрических сигналов световыми, они смогли увеличить количество связей между виртуальными "нейронами" и благодаря этому создали новый тип нейросетей. Изобретение можно назвать техническим прорывом в сфере разработки искуственного интеллекта.

Такая нейросеть позволит быстро передавать информацию на скорости, близкой к мозговой. В будущем исследователи планируют расширять полученную структуру и применять её для решения сложных задач, сообщает ФАН.