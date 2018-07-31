СЕГОДНЯ 17:26 2018-07-31T19:02:49+03:00

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Американские ученые создали эффективное средство, способное предотвратить облысение. Специалисты из Университета Джонса Хопкинса разработали синтетическое соединение D-PDMP, которое способно не только становить выпадение волос, но и их обесцвечивание, истончание и воспаление кожи.

Отмечается, что средство работает благодаря тому, что соединение D-PDMP останавливает синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые и активизируют воспалительные процессы. Препарат уже успешно опробован на лабораторных мышах, пишет «Утро.ру».

В ходе эксперимента ученые поделили грызунов на две группы. Половина мышей питалась насыщенной холестерином пищей, вторая — ела обычную еду. Вскоре у первой группы начали проявляться признаки старения кожи: воспаление и выпадение шерсти. Через восемь недель неправильного питания грызуны подверглись воздействию соединения D-PDMP и уже через шесть недель их кожа вновь приобрела здоровый вид, пишет сайт «Дни.ру».

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