2018-07-31T20:17:00+03:00
Политика

Президент Словакии увидел угрозу в открытии штаб-квартиры "Ночных волков"

По мнению Андрея Киски, таким образом байкеры просто "насмехаются" над позицией республики относительно российской политики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Словакии назвали угрозой открытие базы «Ночных волков» в стране‍Власти Словакии назвали угрозой открытие базы «Ночных волков» в стране‍Фото: Марина СИЗОВА
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Президент Словакии Андрей Киска заявил, что открытие на территории страны штаб-квартиры российского байкерского клуба "Ночные волки" представляет угрозу национальной безопасности и является насмешкой над официальной позицией властей. Речь идет, в частности, о непризнании республикой присоединения Крымского полуострова к РФ.

"Основатель "Ночных волков" был внесен в санкционный список за участие в аннексии Крыма и не должен въезжать ни в одну страну Европейского союза. Действия банды байкеров, в свете этих обстоятельств, являются явной угрозой безопасности нашей страны", - цитирует портал Aktuality главу государства.

Примечательно, что ранее глава полиции Словакии Милан Лучанский отказался принимать какие-либо меры в отношении "Ночных волков", поскольку с точки зрения закона данное объединение ничего не нарушает. Киске же такая позиция показалась "плохой стратегией в сфере безопасности. Он подчеркнул, что стражи порядка не должны ждать пока "те, кто служат иностранному государству", начнут совершать правонарушения.

Ранее сайт kp.ru неоднократно писал о том, что байкеры клуба "Ночные волки" являются большими патриотами и часто устраивает различные акции. Так, например, во время открытия Крымского моста они устроили флешмоб, проехавшись по дороге с флагами нашей страны.

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